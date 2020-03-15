Трамп позитивно оценил идею Путина по саммиту «ядерной пятерки»
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Президент США Дональд Трамп положительно оценил идею российского лидера Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки» постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на американского посла в России Джона Салливана.
По словам Салливана, Трамп предложил провести саммит на полях «недели высокого уровня» сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке».
«Но ни место, ни время проведения саммита пока окончательно не согласованы», — сказал Салливан.
Он добавил, что стороны еще только будут обсуждать повестку встречи.
Ранее Путин предложил организовать эту встречу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.