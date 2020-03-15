Трамп позитивно оценил идею Путина по саммиту «ядерной пятерки»

Президент США Дональд Трамп положительно оценил идею российского лидера Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки» постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на американского посла в России Джона Салливана.

По словам Салливана, Трамп предложил провести саммит на полях «недели высокого уровня» сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке».

«Но ни место, ни время проведения саммита пока окончательно не согласованы», — сказал Салливан.

Он добавил, что стороны еще только будут обсуждать повестку встречи.

Ранее Путин предложил организовать эту встречу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.