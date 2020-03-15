В Минобороны рассказали об инциденте с военным вертолетом в Чите
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Пресс-служба Восточного военного округа подтвердила сообщения о том, что вертолет 14 марта один раз случайно выстрелил из авиапушки в Чите, передает РИА «Новости».
«На аэродроме Черёмушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — говорится в сообщении пресс-службы.
Там также отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Как стало известно, по факту произошедшего осуществляется проверка.
Отмечается, что командование воинской части совместно с местными властями работает по вопросу компенсации ущерба от выстрела авиапушки.
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