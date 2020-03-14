Два Ту-142 морской авиации РФ выполнили полет над Тихим и Северным Ледовитым океанами
Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота России (ТОФ) осуществили полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское Минобороны.
Как стало известно, полет был учебным и был произведен в рамках программы боевой подготовки экипажей самолетов.
«Летчики отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации», — указано в сообщении.
Также сообщается, что в ближней зоне два Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31БМ морской авиации ТОФ.
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