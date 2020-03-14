Установлен ряд преступлений латышских карателей во времена ВОВ

Исследователи обнаружили ряд совершенных преступлений во времена Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав латышского легиона СС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из авторов исследования — директора фонда «Историческая память» Александра Дюкова.

Дюков рассказал, что после войны легионеры разъехались по разным странам и создали организацию, которая была настроена антисоветски. По его словам, удалось установить имена живых 96 ветеранов Латышского легиона СС, проживающих в Британии, США, Канаде, Австралии, Латвии, Аргентине и Бразилии. Их имена должны обнародовать 14 марта в Москве.

Предполагается, что латышские каратели совершили ряд военных преступлений и преступлений против человечности. В частности, они убивали мирных жителей в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Стоит отметить, что в мае 2019 года Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту геноцида в указанных местах в 1941-1943 годах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ обнародовала данные о преступлениях эстонских палачей под Псковом в годы ВОВ

— Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России

— ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне