Сирийский дезертир: положение беженцев в Эт-Танфе близко к критическому

Американские военнослужащие, под контролем которых находится район 55-километровой зоны вокруг базы США в Эт-Танфе, запрещают беженцам покидать территорию, заявил бывший полковник сирийских вооруженных сил Султан Аид Абделла Соуда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переданное спецслужбами Сирии интервью задержанного за дезертирство экс-военного.

По заявлению Соуды, военные США запрещают беженцам покидать лагерь Эр-Рукбан, расположенный в 55-километровой зоне вокруг американской базы.

«Американцы запрещают это делать, убивают тех, кто пытается вырваться. Однако за 300-400, иногда за 500 долларов они позволяют покинуть район 55-километровой зоны», — заявляет экс-полковник.

При этом ситуацию в лагере Соуда оценивает как тяжелую. По его словам, беженцы сталкиваются с дефицитом воды, высокими ценами и проблемами со здоровьем. Ввозимой на территорию лагеря гуманитарной помощи не хватает, отмечает задержанный.

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