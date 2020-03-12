«Ъ»: Британия хочет принять участие в саммите «ядерной пятерки»

Власти Великобритании хотят принять участие в «ядерном саммите» с участием государств, постоянно заседающих в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседник СМИ рассказал о том, что британский премьер-министр Борис Джонсон выразил желание принят участие.

Источник добавил, что власти Британии обсудят с Москвой условия своего участия в мероприятии, на котором обсудят вопросы мировой безопасности.

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