«Ъ»: Британия хочет принять участие в саммите «ядерной пятерки»
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Власти Великобритании хотят принять участие в «ядерном саммите» с участием государств, постоянно заседающих в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Собеседник СМИ рассказал о том, что британский премьер-министр Борис Джонсон выразил желание принят участие.
Источник добавил, что власти Британии обсудят с Москвой условия своего участия в мероприятии, на котором обсудят вопросы мировой безопасности.
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