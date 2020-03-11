СМИ: по американской базе в Ираке нанесен ракетный удар

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Последствия ракетного удара по Израилю, 25 марта 2019 года Последствия ракетного удара по Израилю, 25 марта 2019 года
Последствия ракетного удара по Израилю, 25 марта 2019 года
Reuters

Два американца и один британец погибли при ракетной атаке базы США в Ираке, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Сообщается, что еще 12 военных ранены.

Удар пришелся по военной базе «Кэмп-Тадж», где находятся силы коалиции.