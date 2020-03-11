Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантикой

Несколько противолодочных самолетов России Ту-142 выполнили плановой полет над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Как рассказали в пресс-службе, два Ту-142 Северного флота пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

Отмечается, что российские экипаж пробыл в воздухе более 14 часов, протяженность маршрута составила более 10 тыс. км.

В Северном флоте подчеркнули, что самолеты России не нарушали воздушное пространство других стран.

Накануне американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142. По данным CNN, два самолета Ту-142 вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски, однако не нарушили воздушное пространство США или Канады.

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