Истребители Британии и Франции проследили за российскими Ту-142 возле Ирландии

Британские и французские истребители проследили за полетом российский противолодочных самолетов Ту-142 в районе Кельтского моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Согласно имеющимся сведениям, российские самолеты, находящиеся в зоне боевых действий, пролетели в небе над северо-западной частью Британии и в недалеко от Ирландии.

Изначально за самолетами Ту-142 следили британские истребители Тайфун, потом их сменили дежурные силы Франции.

Накануне американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142. По данным CNN, два самолета Ту-142 вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски, однако не нарушили воздушное пространство США или Канады.

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