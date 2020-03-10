Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.

По данным телеканала, два самолета Ту-142 вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски, однако не нарушили воздушное пространство США или Канады. Противолодочные самолеты России в рамках учебной подготовки провели в небе недалеко от Аляски в общей сумме около четырех часов.

«Самолеты России приблизились на 50 морских милей (92,6 км) к побережью Аляски», — добавили в Североамериканском командовании аэрокосмической обороны.

Отмечается, что самолеты США и Канады сопровождали российские Ту-142 на время пребывания в зоне.

Перехват самолетов России произошел на фоне сохраняющейся напряженности между американскими и российскими военными, поскольку США обеспокоены из-за якобы усиления военной активности РФ в Арктике, заключает канал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет со 172 пассажирами чуть не попал под обстрел сирийских ПВО

— В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35