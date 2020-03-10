Минобороны России опровергает информацию об уничтоженных в Идлибе «Панцирях»

Заявления Турции об уничтожении ее беспилотниками восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в сирийском Идлибе не соответствуют действительности, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Минобороны, представленные президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану оценки боевой эффективности ударных беспилотников в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских «Панцирей», являются «более чем преувеличением».

Ранее Эрдоган заявил, что боевые беспилотники вооруженных сил Турции смогли поразить восемь российских ЗРПК, принадлежащих сирийской правительственной армии.

5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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