США отправили в Европу бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейское командование ВС США.

Как стало известно, американские самолеты уже прибыли на авиабазу на португальских Азорских островах.

Сообщается, что они поучаствуют в учениях.

«Самолеты будут действовать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования», — говорится в сообщении.

При этом число бомбардировщиков не указывается.