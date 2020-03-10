США отправили в Европу бомбардировщики B-2
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США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейское командование ВС США.
Как стало известно, американские самолеты уже прибыли на авиабазу на португальских Азорских островах.
Сообщается, что они поучаствуют в учениях.
«Самолеты будут действовать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования», — говорится в сообщении.
При этом число бомбардировщиков не указывается.