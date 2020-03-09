Российский корабль замечен у базы ВМС США

Российский разведывательный корабль замечен у военно-морской базы Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую Береговую охрану.

Большой разведывательный корабль «Прибалтика» движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.

В настоящее время катер береговой охраны USCGC Kimball ведет наблюдение за российским кораблем.

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