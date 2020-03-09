Турция попросила НАТО помочь в сирийском вопросе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о запросе к НАТО о помощи в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление турецкий лидер сделал во время пресс-конференции по окончании переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Эрдоган уточнил, что попросил помощи в защите турецких границ, а также из-за миграционных вызовов.

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