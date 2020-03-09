Турция сообщает о нейтрализации 13 курдов в Сирии

Турецкие военные нейтрализовали 13 членов Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее террористической) и Сил самообороны сирийских курдов, сообщается на официальной странице министерства обороны Турции в Twitter.

Курдские боевики вели подготовку к атаке на территорию турецкой операции «Щит Евфрата» из Телль-Рифата, говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе успешной операции турецких военных курды были обезврежены.

Турция начала операцию «Щит Евфрата» в 2016 году, ее целью является борьба с террористами в Сирии.

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