Самолеты ВВС США провели разведку вблизи российских баз в Сирии

Два самолета ВВС США поочередно провели длительную разведку вблизи побережья Сирии и расположенных там авиабазы России Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, первым был зафиксирован у сирийского и ливанского побережий самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W с позывным OLIVE56. Он вылетел с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит.

Воздушное судно совершило серию пролетов на расстоянии примерно 50-60 км от баз РФ на высоте 10 тыс. метров над международными водами Восточного Средиземноморья.

Далее к российским базам подлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Данное воздушное судно кружило вблизи сирийского побережья более полутора часов.

Полеты американских самолетов были првоедены на фоне захода в Восточное Средиземноморье авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет ВВС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

— Самолеты ВМС США провели разведку возле российских баз в Сирии