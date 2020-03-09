Россия проведет в Турции переговоры по Идлибу

Минобороны Турции сообщило, российская военная делегация поучаствует в переговорах, которые состоятся в Анкаре. Темой встречи станет ситуация в Сирии, передает ТАСС.

Встреча состоится во вторник, 10 марта. На ней стороны обговорят вопросы патрулирования магистрали в Сирии.

По данным турецкого ведомства, переговоры состоятся в соответствии с московским меморандумом по Идлибу.

5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия зафиксировала нарушение Турцией перемирия в Сирии

— Эрдоган сообщил об отсутствии планов аннексировать территорию Сирии

— Эрдоган высказался насчет договоренностей с Россией по Идлибу