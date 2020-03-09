Эрдоган сообщил об отсутствии планов аннексировать территорию Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет намерений аннексировать территорию Сирии. Об этом сообщает издание Sozcu.

По его словам, турецкая сторона, наоборот, хочет поскорее обеспечить территориальную целостность и политическое единство Сирии.

«Цели Турции в Сирии никогда не включали в себя попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию», — сказал Эрдоган.

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