Эрдоган сообщил об отсутствии планов аннексировать территорию Сирии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет намерений аннексировать территорию Сирии. Об этом сообщает издание Sozcu.
По его словам, турецкая сторона, наоборот, хочет поскорее обеспечить территориальную целостность и политическое единство Сирии.
«Цели Турции в Сирии никогда не включали в себя попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию», — сказал Эрдоган.
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