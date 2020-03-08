США поставят Польше военную технику на $100 млн

США поставят Польше 180 ракет и 79 пусковых аппаратов Javelin стоимостью около $100 млн, передает Bild.

Как пишет издание, Польша перевооружается, потому что опасается агрессии со стороны России.

Особенность Javelin состоит в том, что его может переносить один человек. Также у оружия есть самонаводящаяся ракета, которая поражает бронированные цели на расстоянии до двух километров при любой погоде.

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