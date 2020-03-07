Два Ту-142 совершили полет над Атлантикой и Норвежским морем
close
Российские противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота выполнили полеты над Атлантикой и Норвежским морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.
«Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Иберийской Атлантики», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что полеты были выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ту-142 пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.
Отмечается, что продолжительность полета самолетов составила более 15 часов.