Два Ту-142 совершили полет над Атлантикой и Норвежским морем

Российские противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота выполнили полеты над Атлантикой и Норвежским морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

«Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Иберийской Атлантики», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что полеты были выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ту-142 пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

Отмечается, что продолжительность полета самолетов составила более 15 часов.