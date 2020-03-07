Под Алеппо обнаружили подземные тоннели боевиков
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На окраине сирийского поселка Хаям, недалеко от Алеппо, военнослужащие правительственной армии САР нашли сеть подземных тоннелей общей протяженностью в несколько километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полковника Абдельхадера Эльбиджа.
Как отмечается, под землей также находились штаб и укрытия боевиков.
В одной из комнат сирийские военные обнаружили план расположения огневых точек и расписание дежурств.
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