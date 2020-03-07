Помпео обсудил с генсеком ООН установление режима перемирия в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Переговоры прошли в Нью-Йорке в пятницу, 6 марта.
Так в ходе встречи Помпео и Гутерреш указали на важность установления режима перемирия на территории Сирии и продолжения доставки помощи, одобренной ООН.
Кроме того, в ходе переговоров они отметили достигнутый в сторону политического урегулирования в Афганистане прогресс, а также обсудили ситуации в Йемене и Ливии.
Также 5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
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