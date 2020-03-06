Новый премьер Украины пообещал не снижать военные расходы
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» побеседовал с одним из своих предшественников Арсением Яценюком, который призвал того не сотрудничать с Россией.
По словам Яценюка, Шмыгалю нужно не верить России, покупать у ней газ, а также ни в коем случае не уменьшать финансирование национальной обороны.
«Даже мыслей таких не было», — заявил Шмыгаль, отвечая Яценюку по поводу России и снижения расходов на оборону.
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