СБ ООН не принял заявление в поддержку договоренностей РФ и Турции по Сирии

Совет безопасности ООН не стал принимать заявление в поддержку договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, поскольку одна из стран заблокировала его. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постпреда России при ООН Василия Небензя.

По его словам, члены СБ приняли данные договоренности и в разной степени оказали им поддержку.

«Мы хотели принять общее заявление для прессы, но из-за позиции одной из делегаций это оказалось невозможно», — сказал Небензя.

В свою очередь дипломаты, участвовавшие во встрече уведомили, что поддержать заявление отказались представители США.

Постпред России при ООН также отметил, что в целом режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб соблюдается.

«Да, были периодические обстрелы, мы надеемся, что их удастся прекратить», — добавил Небензя.

5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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