МИД России надеется на полное выполнение соглашения между талибами* и США

МИД России надеется, что мирное соглашение, заключенное между Соединенными Штатами и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена в России), будет полностью выполнено. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее мнению, пока договоренности не привели к положительным изменениям в Афганистане. Однако она выразила надежду, что мирное соглашение будет реализовано.

«Мы все-таки надеемся, будет полностью выполнено», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее США и «Талибан» (организация запрещена в России) подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США пообещали ежедневно оценивать выполнение талибами* мирного соглашения

— МИД России прокомментировал мирное соглашение между США и Талибаном (организация запрещена в России)*»

— В МИД РФ заявили, что своим авиаударом по талибам* США нарушили соглашение