Путин пояснил ситуацию с гибелью турецких военных в Идлибе

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Турции Тайипом Эрдоганом в Москве выразил соболезнования относительно гибели турецких военнослужащих в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы РФ, ни сирийская правительственная армия, ни российская не знали о месте нахождения военнослужащих ВС Турции.

«К сожалению, как я уже говорил в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения», — сказал Путин, отметив, что гибель людей — это всегда большая трагедия.

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