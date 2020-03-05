Путин рассказал о молодых россиянах, придумавших «Искандер» и «Пересвет»
Президент России Владимир Путин рассказал о российской молодежи, «сделавшей» ракетный комплекс «Искандер» и комплекс лазерного оружия«Пересвет». Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Глава государства выразил надежду на то, что в РФ для молодых россиян везде есть дорога.
«Пришла группа молодых людей из института. Просто одна группа целиком пришла. В институт в один наш и сделали «Искандер»», — сказал Путин.
По его словам, это одно из лучших современных отечественных вооружений в мире, которым страна гордится.
«Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали», — подчеркнул Путин.
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