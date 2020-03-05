Путин рассказал о молодых россиянах, придумавших «Искандер» и «Пересвет»

Президент России Владимир Путин рассказал о российской молодежи, «сделавшей» ракетный комплекс «Искандер» и комплекс лазерного оружия«Пересвет». Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства выразил надежду на то, что в РФ для молодых россиян везде есть дорога.

«Пришла группа молодых людей из института. Просто одна группа целиком пришла. В институт в один наш и сделали «Искандер»», — сказал Путин.

По его словам, это одно из лучших современных отечественных вооружений в мире, которым страна гордится.

«Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали», — подчеркнул Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ответ готов: НАТО не пугают новые «Искандеры»

— Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина