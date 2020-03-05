Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса в Мурманской области

Боеприпас взорвался в Печенгском районе Мурманской области из-за грубого нарушения требований безопасности. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Северного флота.

Инцидент произошел в среду, 4 марта, во время занятий по боевой подготовке. В результате взрыва пять военнослужащих-контрактников получили травмы. Их госпитализировали и в настоящее время они находятся под присмотром медиков.

В Северном флоте рассказали, что нарушения требований безопасности произошло из-за срабатывание маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет».

По факту случившегося инициирована проверка.

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