В Идлибе террористы попытались взорвать фугасные боеприпасы вместе с химвеществами
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В сирийской провинции Идлиб группа боевиков из 15 человек попытались подорвать фугасные боеприпасы вместе с отравляющими химическими веществами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
В ЦПВС считают, что злоумышленники намеревались совершить теракт, чтобы помешать продвижению сирийской правительственной армии на западе населенного пункта Серакаб.
Как отмечается, боевики попытались устроить взрыв 2 марта в темное время суток.
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