В МИД РФ заявили, что своим авиаударом по талибам* США нарушили соглашение

США нарушили соглашение, подписанное между Вашингтоном и «Талибаном» (организация запрещена в России)* в Дохе, ударив по позициям боевиков в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

По его словам, талибы не брали никаких обязательств в отношении правительства Афганистана, а только в отношении Соединенных Штатов и не нарушали их до сих пор.

Ранее представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что американская армия нанесла авиаудар по талибам в афганской провинции Гильменд.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США ударили по боевикам Талибана (организация запрещена в России)*»* в Афганистане

— США пообещали ежедневно оценивать выполнение талибами* мирного соглашения

— Талибы* объявили о возобновлении военных действий в Афганистане