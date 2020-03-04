США ударили по боевикам «Талибана*»* в Афганистане

Американская армия нанесла авиаудар по боевикам террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России)* в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт в Twitter.

По его словам, удар был нанесен 4 марта по талибам, которые совершали активные атаки на КПП афганских вооруженных сил в уезде Нахр-е-Сарадж в провинции Гильменд.

«Это был оборонительный удар, необходимый для срыва атаки. Это был наш первый удар по талибам за 11 дней», — отметил Леггетт.

Полковник подчеркнул, что ВС Соединенных Штатов призывают талибов «прекратить ненужные нападения и придерживаться обязательств».

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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