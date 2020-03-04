В Минобороне сообщили о слиянии постов Турции и позиций террористов в Идлибе

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что так как в Идлибе турецкие наблюдательные посты и террористические укрепрайоны располагаются в одном месте, то произошло их сращивание, передает ТАСС.

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами (у границ Идлиба)», — сказал Конашенков.

Он также отметил, что Турция не выполнила свои сочинские обязательства, потому что не смогла создать зону деэскалации на границах Идлиба. Из-за этого в феврале террористов отбросила сирийская армия.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть.

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