Минобороны России обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в зоне деэскалации в Идлибе пострадали российская авиабаза Хмеймим и сирийские города. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его данным, из-за бездействия турецкой стороны авиабаза России, как и города в Сирии, ежедневно обстреливались боевиками.

Также он напомнил, что в сентябре 2018 года Турция в рамках сочинского соглашения пообещала оттеснить боевиков в Идлибе на 15-20 км от границ зоны деэскалации. Однако этот уговор до сих пор не был выполнен, заключил Конашенков.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть.

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