Турция надеется разместить дополнительные системы ПВО в Сирии

Турция планирует разместить в Сирии дополнительные отечественные системы противовоздушной обороны из-за эскалации конфликта в Идлибе, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.

По его словам, системы ПВО Турции будут перехватывать летающие на средних и малых высотах объекты. При этом размещение первой части техники должно начаться уже на следующей неделе.

«Через неделю будет развернута система HİSAR-A, а потом и система ПВО HİSAR-O», — сказал Демир.

Как уточняет издание, системы ПВО использованы в рамках операции «Весенний щит», которая началась 1 марта на северо-западе Сирии. По данным Минобороны Турции, в рамках операции уже было уничтожено более 20 объектов сирийской армии: 1 самолет, 1 беспилотник, 6 танков, 5 гаубиц, 2 системы противовоздушной обороны, 3 боевые бронированные машины, 5 вооруженных пикапов, 6 боевых машин и 1 склад боеприпасов.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть.

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