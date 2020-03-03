Минобороны выложило видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 км/ч

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Министерство обороны России обнародовало видеозапись, на которой видно, как происходит дозаправка стратегических бомбардировщиков Ту-160. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что процедура производилась с помощью воздушных танкеров Ил-78. Бомбардировщики выполняли задачи при сильном боковом ветре.

Как отмечается, на кадрах дозаправка происходит на высоте свыше пяти километров. Бомбардировщики в этот момент летят со скоростью 600 км/ч.

Всего в полетных заданиях были задействованы около десяти самолетов дальней авиации, при этом расстояние между ними было меньше 30 метров. Уточняется, что полет ракетоносцев занял более восьми часов.

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