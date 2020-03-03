Лавров: Трамп согласился на саммит ядерной «пятерки» по инициативе Путина
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал российскую инициативу о проведении саммита ядерной «пятерки» постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, также данное предложение поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Дипломат добавил, что место и время проведения встречи будут согласованы уже в самое ближайшее время.
До этого президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести встречу лидеров государств постоянных членов Совета безопасности ООН.