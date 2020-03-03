Турция сбила сирийский самолет ракетой «воздух-воздух»

Сирийский истребитель L-39 был сбит турецкой управляемой ракетой класса «воздух-воздух». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский военный источник.

Как отмечается, сбитый самолет выполнял задачу против террористических группировок на юге провинции Идлиб. В это время его настигла турецкая авиационная ракета. Истребитель упал в районе к северо-западу от Маарет-Нуумана.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек.

В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть.

Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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