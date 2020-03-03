Пентагон признал отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Россия и Китай опередили США в разработке гиперзвукового оружия, заявили руководитель исследовательских и инженерных программ американского Министерства обороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт. Об этом сообщает ТАСС.

Превосходство России объясняется использованием разработок периода холодной войны, отметил Льюис. Он добавил, что Китай добился результатов в данной сфере за счет вложения значительных средств, несмотря на позднее начало работы над вопросом.

В настоящее время США занимаются разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования, сообщил Майкл Уайт. Он также подчеркнул, что к середине текущего десятилетия могут появиться системы с более широкими возможностями.

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