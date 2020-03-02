Путин рассказал об уникальном стратегическом оружии России

Глава государства Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал об уникальном оружии в России.

Он напомнил, что страна сейчас находится в уникальной ситуации, чего не было в новейшей современной истории России.

«Мы всегда по стратегическому оружию догоняли наших, ну, условно скажем, конкурентов», — отметил Путин, подчеркнув, что сейчас в России впервые созданы такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. В частности, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности.

«Теперь они догоняют нас», — заключил глава государства.

Ранее российский лидер сообщил, что сейчас в войсках станы стоят гиперзвуковые комплексы «Кинжал» авиационного базирования, лазерные боевые комплексы «Пересвет» и ракеты «Калибр». Кроме того, стартовало оснащение РВСН новейшим гиперзвуковым комплексом «Авангард». В планах также работы по другим мощным системам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин рассказал, как Трамп жаловался ему на многочисленные военные расходы