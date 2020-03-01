Сирийская армия открыла огонь по беспилотникам Турции в районе Хама

Сирийские ПВО ведут интенсивный огонь по беспилотным объектам в небе над городом Хама, который расположен в 209 км от Дамаска. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

По его данным, зенитные установки ведут огонь в течение 30 минут. Они атакуют турецкие беспилотники.

Ранее сирийский источник рассказал агентству, что в небе над соседней провинцией Идлиб были сбиты шесть БПЛА.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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