Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует «Интерфакс».

По его данным, разрешение о нахождении военных в Сирии на сегодняшний день имеет лишь Россия. Это разрешение выдано на законной основе по просьбе легитимного руководства САР.

«Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормами принципам международного права», — подчеркнул Песков.

Он рассказал, что в последние дни действия сирийских военных направлены на противодействие террористическим организациям. В свою очередь, турецкая сторона не выполнила обязательства по сочинским договоренностям, хотя должна была обеспечить режим неактивности террористов.

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