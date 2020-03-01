Самолет ВВС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в воскресенье, 1 марта, совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии, где располагаются российские авиабазы Хмеймим, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По данным агентства, речь идет о самолете, который способен вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника.

Уточняется, что американский разведчик более трех часов курсировал вдоль сирийского побережья.

28 февраля на фоне резкого обострения ситуации в сирийском Идлибе через Черноморские проливы в Сирию проследовали два российских фрегата с ракетами «Калибр» — «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также большой десантный корабль «Орск», присоединившись в еще одному фрегату «Адмирал Эссен» той же серии — носитель «Калибров».

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего 33 из них погибли и более 30 ранены. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская сторона, в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Средиземное море вошел американский авианосец

— Два фрегата РФ с ракетами «Калибр» войдут в Средиземное море через турецкие проливы