SANA: в Идлибе сбит турецкий беспилотник

Над Идлибом был сбит турецкий беспилотник, сообщает сирийское агентство SANA.

Агентство опровергает данные о том, что над Идлибом сбит самолет правительственной армии Сирии. По данным SANA, сирийские военные подразделения сбили беспилотник Турции, вошедший в воздушное пространство Сирии.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что самолет сирийской армии был сбит в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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