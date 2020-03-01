Глава минобороны Германии призывает ЕС и США к давлению на Россию и Сирию
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости усиления давления на России и Сирию со стороны США и стран Евросоюза (ЕС), сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Соединенным Штатам и Евросоюзу следует усилить давление на сирийского президента Башара Асада и его российского коллегу Владимира Путина, чтобы создать условия для политического диалога и прекращения войны в Сирии, заявила министр.
Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.
При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.
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