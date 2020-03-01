Белорусские миротворцы и британские морпехи проведут тренировку в Белоруссии

Белорусская миротворческая рота проведет совместную тренировку с подразделением морской пехоты Великобритании на территории Белоруссии, сообщается на сайте министерства обороны республики.

Тренировка пройдет в рамках подготовки белорусской роты к участию в миротворческой деятельность ООН, говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятия пройдут в период с 1 по 14 марта 2020 года.

На данный момент британские военные передовой группы снаряжения снаряда прибыли в Белоруссию, прибытие основного состава подразделения морской пехоты Великобритании состоится 1 марта.

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