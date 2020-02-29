США и союзники готовы вывести войска из Афганистана за 14 месяцев

Согласно подписанному между США и «Талибаном» (организация запрещена в России)* соглашению, Вашингтон и союзники выведут войска из Афганистана за 14 месяцев, если движение будет соблюдать договоренности, передает ТАСС.

Вывод войск будет проводиться в два этапа. В предстоящие 135 дней США выведет всех своих военных за исключением 8600 человек. Пропорционально уменьшится контингент коалиции. К тому же, будут освобождены пять военных баз. В последующие девять с половиной месяцев Афганистан покинут все войска, если талибы* не нарушат договоренностей.

Ранее стало известно о том, что США и «Талибан» (организация запрещена в России) подписали мирное соглашение.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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