Эрдоган: Турция предложила РФ не вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, он также сказал Путину, что если Россия намерена создавать военную базу в Сирии, то может это делать, но при условии отвода войска от Турции.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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