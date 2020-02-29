РФ и Турция на консультациях по Сирии подтвердили намерения снизить напряженность в Идлибе

Россия и Турция на консультациях по Сирии 26-28 февраля подтвердили намерения снизить напряженность в Идлибе при продолжении борьбы с террористами. Об этом сообщает «Интерфакс».

В переговорах приняли участие спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, с турецкой стороны — замглавы МИД Турции Седат Онал.

«Было продолжено рассмотрение конкретных шагов по достижению прочной стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации на основе обеспечения полного выполнения Меморандума от 4 мая 2017 года и Меморандума от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обязались защищать гражданское население внутри и снаружи зоны деэскалации, а также оказывать неотложную гуманитарную помощь всем нуждающимся.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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