Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам постпреда, сирийская армия выполняет требования резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН о борьбе с терроризмом, при этом осуществляет все действия на своей территории.

Небензя выразил сожаление в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, отметив, что сожалеет также о гибели сирийских военных. По его словам, российская сторона уверена, что соблюдение договоренностей по деконфликтингу позволит избежать подобных трагедий в будущем.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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