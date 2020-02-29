Помпео: США рассматривают варианты помощи Турции в Сирии

США взаимодействуют с Турцией по вопросу обострения ситуации в сирийском Идлибе и рассматривают возможные варианты оказания помощи союзнику по Североатлантическому альянсу, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Помпео выразил Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате нападения сирийских войск в Идлибе 27 февраля 2020 года.

Американская сторона намерена препятствовать любой реинтеграции режима президента Сирии Башара Асада в международное сообщество до реализации сирийским правительством всех положений резолюции Совета безопасности, включая общенациональное прекращение огня, подчеркнул Помпео.

Госсекретарь также вновь обвинил Асада, Россию и Иран в противодействии установлению прекращения огня на севере Сирии.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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